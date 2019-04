Geri Halliwell nega ter tido relações sexuais com Mel B

Mel B, integrante do grupo Spice Girls, revelou na última semana no programa Life Stories que já teve relações sexuais com a colega do grupo Geri Halliwell.



Halliwell não se pronunciou sobre a alegação no momento em que foi feita, mas resolveu quebrar o silêncio neste final de semana e negar o que Mel B havia dito.

Através de um comunicado enviado ao jornal britânico The Mirror, Geri disse que "o que foi reportado recentemente simplesmente não é verdade e tem sido muito doloroso para sua família." "Foi muito decepcionante ler sobre esses rumores novamente, especialmente no Dia das Mães", diz o texto.

A própria Mel B, quando fez a declaração, disse que a colega talvez não gostasse da sua revelação. "Ela vai me odiar por isso, porque é toda fina com sua casa de campo, com o marido, mas é um fato. Aconteceu, simplesmente, e nós rimos disso. Foi só uma coisa divertida", disse no momento.

Ao jornal Daily Mirror, uma fonte próxima de Geri chegou a dizer que "desde que casou com o Christian, Geri trabalhou muito para se livrar de sua antiga imagem, sensual, e se reinventar como uma esposa perfeita. Mel imediatamente ligou para Geri para reparar os estragos".

Apesar do desentendimento, Geri disse que estava animada com a volta do grupo. "Seguindo em frente, Geri não pode esperar para ver as garotas e todos os fãs da turnê, ter um momento incrível com todos e criar novas memórias", diz o comunicado.

Folhapress