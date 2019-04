Geraldo Alckmin estreia em programa do Ronnie Von

O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin estreou nesta segunda-feira (1º) como comentarista de saúde do programa Todo Seu, da TV Gazeta. Sua participação será a cada duas semanas, sempre às segundas-feiras. "Será uma satisfação", afirmou ele ao ser recebido pelo apresentador, Ronnie Von.



Nessa primeira participação, Alckmin falou sobre estresse, ansiedade e depressão e deu oito dicas de como evitar esses problemas com pequenas ações diárias. Entre as sugestões estavam: a exposição à luz natural, como com caminhadas matutinas; uma alimentação rica em ômega 3; dormir bem; e momentos voltados a espiritualidade.

Formado em medicina, o ex-governador foi anunciado por Ronnie Von como uma voz importante por conseguir agregar sua experiência como médico e com gestor público. Alckmin usou ainda experiências pessoais e chegou a citar conselhos de alimentação que sua avó dava quando ele ainda morava em Pindamonhangaba.

O Todo Seu é transmitido desde 2004, mas estreou na faixa da tarde nesta segunda-feira, das 13h30 às 15h. Além de Alckmin, o primeiro programa teve entrevista com o apresentador do SBT Carlos Manoel da Nóbrega e uma visita à casa de Jô Soares. Outros programas e cenários da TV Gazeta também estão sendo lançados nesta segunda.

Folhapress