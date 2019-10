A cantora Lexa , 24, diz se orgulhar de ter 70% de seus fãs envolvidos em causas do universo LGBT. Ela diz torcer para que, o mais rapidamente possível, eles consigam ser mais respeitados no mundo.

"Eu tenho problemas para falar de politica, é igual religião para mim, muito pessoal. Mas luto para que os gays conquistem os direitos e o respeito merecidos. Temos de respeitar as escolhas das outras pessoas. O gay não afeta ninguém pelo jeito de amar", opina a artista.

Para ela, o problema do país está na educação. "Ela muda o rumo das coisas. Se focar na educação, acredito que a tolerância com o gay e a violência estariam melhores. O Brasil tem jeito, tem que acreditar. Se não acreditar, não saio de casa amanhã", comenta.



'Gay não afeta ninguém pelo jeito de amar', diz cantora Lexa. Instagram



Lexa conta que já viajou por Estados Unidos, Europa, Austrália e África. Em todo esse tempo, pôde perceber que o brasileiro, para ela, é o melhor povo do mundo, mesmo com todas as dificuldades.

"Eu amo meu país. O jeito de o brasileiro abraçar o próximo é diferente, somos especiais. É como em qualquer lugar: tem gente boa e gente ruim, mas nós temos coração maior", aponta.

A artista fez show nesta quarta-feira (30) no Cine Joia, no centro de São Paulo. O evento foi destinado a fãs selecionados em uma parceria da plataforma de streaming de música e entretenimento Tidal com a Vivo.

Famosos como Cleo compareceram para prestigiar a cantora.

