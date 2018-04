Game of Thrones finaliza as filmagens da maior batalha da História da TV

Game of Thrones acostumou o seu público a grandes cenas de batalha — com episódios memoráveis como The Spoils of War (7.04), Battle of Bastards (6.09) e Blackwater (2.09). Mas tudo indica que o maior dos confrontos ainda está por vir.

O sempre certeiro Watchers on the Wall reporta que a equipe passou exatos 55 noites seguidas filmando um único episódio da oitava temporada. A informação veio de uma publicação do assistente de direção Jonathan Quinlan, que escreveu uma nota de agradecimento (agora deletada) em uma rede social. O número estabelece um novo recorde para a série, pois é o dobro do que haviam gastado para filmar grandes batalhas de temporadas anteriores.

Foto: Reprodução/HBO

A maior sequência de batalha da história da série foi filmada nas locações do vilarejo de Moneyglass, em Toome, na Irlanda do Norte. O WoTW reporta que também foi usando fundo verde nas filmagens da batalha, que deverá acontecer em Winterfell. A probabilidade é que o episódio também seja estendido e figure entre os maiores da série, já que toda a oitava temporada deverá ter capítulos de longa duração.

As filmagens da oitava e última temporada de Game of Thrones continuam pelos próximos meses, com a estreia já anunciada para 2019.

Adoro Cinema