Game Of Thrones | Executiva indica final mórbido da série

Francesca Orsi, executiva da HBO, falou uma frase enigmática sobre o final de Game of Thrones, sugerindo uma possível série de mortes de personagens [via Variety]. Falando sobre as filmagens da oitava temporada, Orsi disse:

"Foi um momento muito poderoso em nossas vidas e nossas carreiras. Nenhum dos membros do elenco tinha recebido os roteiros de antemão, e um por um eles foram sucumbindo a suas mortes".

Apesar de aparentemente ter revelado uma série de mortes, a produtora poderia ter se referido, apenas, ao fim de filmagens para cada um dos atores.

Sem data até o momento, Game of Thrones retorna em 2019 pela HBO para sua última temporada.

Omelete