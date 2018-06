Game of Thrones: Elenco festeja e se despede da série em grande estilo

Não são só os fãs que já preparam suas despedidas para Game of Thrones, extremamente popular série da HBO que chegará ao fim na oitava temporada. De fato, os atores e os membros da equipe do drama fantástico de guerra também tornam-se cada vez mais saudosos conforme as gravações se aproximam do término. E por isso, alguns dos astros do seriado decidiram festejar para celebrar o trabalho realizado à base de muita cerveja em um pub em Dublin, na Irlanda - confira os registros no slideshow acima.

Foto: Reprodução

Além de Jason Momoa, o eterno Khal Drogo, criador de legendas para Instagram e fotógrafo oficial da comemoração pelas ruas irlandesas, compareceram à festa as estrelas Emilia Clarke, Kit Harington, Peter Dinklage e Nathalie Emmanuel - que seguem vivos no seriado, por enquanto -, assim como outros membros da família que já deram adeus aos espectadores em temporadas passadas, como Sean Bean e Mark Addy. Entre outros atores e profissionais técnicos, David Benioff e D.B. Weiss, criadores de Game of Thrones, também marcaram presença no evento, que contou até mesmo com uma réplica do Trono de Ferro, além de espadas e coroas de brinquedo.

Ainda sem previsão de estreia definida, a oitava temporada - cujos roteiros somem misteriosamente após as filmagens, de acordo com Nikolaj Coster-Waldau - de Game of Thrones deve chegar às telinhas em 2019 para encerrar com chave de ouro a adaptação das obras de George R.R. Martin.

