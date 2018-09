Gaga receberá 100 milhões de dólares por temporada de shows em Las Vegas

Lady Gaga não tem do que reclamar. Além de estrelar o novo filme de Bradley Cooper, A Star is Born, cotado para o Oscar do ano que vem, a cantora assinou um contrato de 100 milhões de dólares para uma temporada de shows em Las Vegas, nos EUA.



Lady Gaga embolsará 100 milhões de dólares com shows em Vegas (Instagram/Reprodução)



Capa da Vogue americana do mês de outubro, a cantora deu detalhes sobre a turnê Enigma, que começa no dia 28 de dezembro. Serão 74 shows para 5300 pessoas cada ao longo de dois anos, tudo para não desgastar a saúde da cantora e permitir que ela continue se dedicando a atuação. No ano passado, Gaga estava confirmada no Rock in Rio, mas cancelou sua participação no dia do show em decorrência de problemas com sua fibromialgia.

Quem