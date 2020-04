Gabriela Prioli, da CNN, diz que falta de empatia na internet a faz chorar

Chamada de fada sensata pelos fãs, mas xingada e até ameaçada de morte por alguns haters. Desde que se destacou como comentarista de política na CNN Brasil, a advogada Gabriela Prioli, 33, viu a sua popularidade explodir nas redes sociais. No Instagram, ela soma 881 mil seguidores.

Capa da edição digital de abril do site Garotas Estúpidas (GE), da influenciadora Camila Coutinho, Prioli diz que fica triste ao ver que as pessoas estão cultivando um ambiente de ódio na internet e conta que chorou durante esse "período de muita novidade e turbulência".

"Não chorei e choro apenas de tristeza, mas de cansaço (...) Nenhum comentário isolado nas minhas redes me fez chorar, mas a falta de empatia. É uma obviedade, mas por trás de todo perfil existe um ser humano. A gente nunca sabe pelo que os outros estão passando, não custa ser gentil."

Na entrevista, ela falou também sobre o outro lado da internet, como as manifestações de carinho que recebe de muitos fãs que a apelidaram de fada sensata do Brasil. "É estranho, mas é muito legal. É um reflexo do meu trabalho e penso que, por essa ser a resposta, devo estar fazendo algo legal, então fico satisfeita com isso. Mas eu estou em constante evolução."

Mestre em direito penal pela Universidade de São Paulo e professora na pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Prioli se destacou ao participar do quadro O Grande Debate, da CNN Brasil, que era mediado pelo jornalista Reinaldo Gottino, ao lado de Caio Coppolla e Tomé Abduch.



Vídeos viralizaram no Twitter com momentos dos debates. Em diversas ocasiões, Prioli era interrompida e criticava os atos de seus colegas de bancada. Esse foi um dos motivos apontados por ela, no último dia 29, para anunciar a sua saída do quadro.

"Em mais de uma oportunidade tive que me posicionar cobrando respeito ao meu espaço de fala. É preciso ser mais contundente", disse, em uma das postagens no Twitter que comunicou sua saída.

Após a polêmica, a CNN decidiu dar um novo quadro para a advogada, agora em horário nobre. A data de estreia ainda não foi divulgada.

Feminista assumida, Gabriela Prioli afirma na entrevista ao site GE que homens e mulheres precisam se conscientizar sobre os novos papeis femininos. "O nosso comportamento em relação ao protagonismo feminino deve ser uma avaliação constante, só assim podemos entender de que maneira podemos melhorar o mundo ao nosso redor", diz ela, que foi criada em uma família repleta de mulheres.

Na conversa, ela também conta que não dispensa uma boa balada. Prioli é casada com o DJ Thiago Mansur, e é amiga da cantora Anitta.

Folhapress