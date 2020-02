O funeral do astro do basquete Kobe Bryant, morto no último dia 26 em um acidente de helicóptero, foi marcado para o próximo dia 24. O corpo do ex-atleta será velado no Staples Center, ginásio do Los Angeles Lakers, equipe pela qual fez história na NBA.

As informações foram confirmadas pelo jornal The Los Angeles Times. A data escolhida para a cerimônia, que será aberta ao público, é uma referência ao número de camisa eternizado pelo ex-jogador.

Kobe, 41, morreu em um desastre de helicóptero em Calabasas, na Califórnia, ao lado da filha Gianna, 13, e de outras sete pessoas.

A aeronave ia levar a lenda norte-americana para a Mamba Sports Academy, em Thousand Oaks, Califórnia, onde ele treinaria a equipe de basquete da filha para a disputa de um torneio.

Funeral de Kobe Bryant é marcado para dia 24 no ginásio dos Lakers. Reprodução

Segundo investigadores do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB, na sigla em inglês), havia muita neblina na região no momento da queda e o piloto teria tentado sair de uma camada de nuvens quando aeronave se inclinou de maneira brusca, seguiu direto em direção ao solo e bateu em uma encosta. As investigações devem ser concluídas em até um ano.

Na primeira partida dos Lakers após a morte de Bryant, uma série de homenagens foram feitas. Em uma delas, o jogador Lebron James não conseguiu segurar a emoção ao discursar sobre a morte do amigo e ídolo.

Folhapress