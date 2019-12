'Frozen 2' tem ingressos à venda para pré-estreia 1º de janeiro

Em 2013, "Frozen: Uma Aventura Congelante" faturou US$ 1,2 bilhão (cerca de R$ 3 bilhões, em valores da época) com bilheteria e se tornou o filme mais visto daquele ano. Agora, após seis anos de espera, sua continuação, "Frozen 2", chega aos cinemas com expectativa de ser um dos maiores lançamentos de 2020.

A estreia oficial é só no dia 2 de janeiro, uma quinta-feira, mas já há sessões para a pré-estreia no dia anterior, na quarta (1°). Os ingressos podem ser adquiridos no site Ingresso.com ou diretamente com as redes de cinema como Cinemark, Cinépolis, CineSystem, PlayArte, Kinoplex e Moviecom.

"Frozen 2", que foi exibido no Brasil pela primeira vez na Comic Con Experience, conta a história de Elza, rainha de Arendelle, e seus amigos. Na trama, ela segue o chamado de uma voz misteriosa, o que a leva a despertar um espírito que abala o equilíbrio de seu reino. Para reestabelecer a paz, ela embarca em uma jornada na qual descobre a origem de seus poderes.

O longa, que liderou as bilheterias em seu fim de semana de estreia nos Estados Unidos, repete a fórmula de sucesso que consagrou outras animações da Disney: contos de fadas e musicais. Também ganham espaço personagens negras e indígenas, em um movimento de abordagem das pautas sociais que vai além do protagonismo feminino.

Folhapress