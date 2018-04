Franquia Star Trek terá primeira diretora mulher

S.J. Clarkson vai ser a primeira mulher a dirigir um filme da franquia Star Trek. A diretora foi escolhida pela Paramount para levar adiante o novo longa da série, provisoriamente chamado de Star Trek 4. A informação, divulgada pela revista Variety, veio na sequência da confirmação que a Paramount está planejando dois novos filmes, o que foi anunciado no painel do estúdio na ComicCon em Las Vegas, essa semana.



S.J. Clarkson (Foto: Getty Images)



Clarkson, que dirigiu episódios das séries Bates Motel, Jessica Jones e Os Defensores, vai fazer sua estreia no cinema em uma das franquias mais populares de todos os tempos e que em 2016 completou 50 anos da estreia da série de TV. O quarto filme do reboot já tem confirmados no elenco Chris Pine, o capitão Kirk, e Zachary Quinto, o Spock.



O elenco do reboot de Star Trek (Foto: Divulgação)



Apesar de ainda não ter sido feito nenhum anúncio oficial, é quase certo que Karl Urban (McCoy), Zoe Saldana (Uhura), John Cho (Sulu) e Simone Pegg (Scotty) também voltarão à ponte da Enterprise. Mas não se sabe ainda como será incorporado a morte de Anton Yelchin, o Chekov, que morreu em 2016.

A ideia inicial era que novo longa, Kirk encontrasse com o pai, George, vivido por Chris Hemsworth, que morreu no primeiro filme do reboot, em 2009. O tão falado roteiro de Quentin Tarantino com J.J. Abrams ficaria para a produção seguinte a Star Trek 4.

