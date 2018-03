Frances McDormand levou um susto após a premiação do Oscar 2018. Depois de vencer a categoria de Melhor Atriz por “Três anúncios para um crime”, ela sentiu falta da estatueta na festa pós-Oscar, onde ela teve seu nome gravado no troféu.

Segundo a revista People, McDormand foi vista chorando na saída da festa realizada pela academia por ter esquecido ou supostamente ter sido furtada no evento. De acordo com o USA Today, a atriz deixou a festa com seu marido, Joel Coen, mas os seguranças conseguiram encontrar a estatueta e devolvê-la para a atriz.

Frances McDormand teve estatueta do Oscar furtada em festa. (Foto: Reprodução/Instagram)



Cara Buckley, repórter do The New York Times, fez um post sobre o ocorrido no Twitter. “Os seguranças estão procurando por esse homem, que pegou o Oscar de McDormand e saiu correndo. O fotógrafo do Wolfgang Puck parou ele, pegou o Oscar de volta e o rapaz desapareceu. Aparentemente, Frances disse para deixá-lo ir”. Em resposta a uma internauta, Cara ainda completou que Frances “havia pousado o troféu e estava conversando” quando tudo aconteceu.

Homem teria supostamente roubado a estatueta de melhor atriz. (Foto: Reprodução/Twitter)

Antes do incidente, Frances McDormand fez um discurso de agradecimento emocionante e pediu para que todas as mulheres indicadas ao Oscar 2018 se levantassem e lembrou que todas as presentes têm projetos que precisam de financiamento.

"Todas nós temos histórias para contar e projetos para financiar. Não falem conosco sobre isso nas festas esta noite. Nos convidem para seus escritórios daqui uns dias. Ou podem ir aos nossos. O que for melhor. E contaremos tudo sobre eles. Tenho três palavras para deixar com vocês esta noite, senhoras e senhores: cláusula de inclusão."





