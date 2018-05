Fox proibiu piada de Ryan Reynolds sobre a Disney em Deadpool

O assunto da compra da 20th Century Fox, divisão de entretenimento audiovisual da 21st Century Fox, pela Disney parece ser uma espécie de tabu nos bastidores da empresa recém-vendida. Segundo Ryan Reynolds, astro e corroteirista de Deadpool 2, a companhia comprada pela casa de Mickey Mouse por exorbitantes US$ 66 bilhões proibiu que uma piada sobre o acordo fosse feita na segunda aventura cinematográfica do Mercenário Tagarela (via Indiewire):

"Esta é uma mágoa para mim porque há uma piada no filme que não está no filme porque — e eu provavelmente nem tenho permissão para dizer isso — a Fox me fez retirá-la. A piada tinha mais a ver com a Disney, e eles me fizeram retirar a piada. Olhando em retrospecto, talvez tenha sido uma decisão sábia", ponderou o ator sobre a questão. Apesar da proibição da gag envolvendo a companhia criada por Walt Disney, já se sabe que Deadpool 2 utiliza, no entanto, um blockbuster da gigante do entretenimento como recorrente alívio cômico: Frozen - Uma Aventura Congelante.

Foto: Divulgação/ 20th Century Fox

A Fox ainda não se pronunciou sobre a declaração de Reynolds, mas a resolução da companhia quanto à piada de Deadpool 2 faz parte da cautelosa estratégia adotada pela Fox para proteger a bilionária negociação com a Disney. Além do fato de que a transação segue sob análise do Congresso estadunidense por causa de uma suspeita de formação de truste, o acordo só deve ser finalizado em meados do ano que vem - isso sem contar com o período de transição das propriedades intelectuais que deve durar, segundo previsões, aproximadamente sete anos. A compra, aliás, pode alterar os rumos do Mercenário Tagarela, uma vez que a Disney é reconhecidamente avessa às produções para maiores de 18 anos; também não é possível descartar o impacto que o Universo Cinematográfico Marvel pode causar na trajetória cinematográfica de Deadpool.

Coestrelado por Josh Brolin, Zazie Beetz, Morena Baccarin e T.J. Miller, Deadpool 2 chega aos cinemas brasileiros no dia 17 de maio.

Adoro Cinema