Fotos de partos de brasileiras ganham prêmio de fotografia mundial

As imagens a seguir são de “tirar o fôlego” e mostram o exato momento que as mães trazem seus bebês para o mundo ou os minutos que antecedem o nascimento. As fotos foram vencedoras do Prêmio de Imagem do Ano de 2017, feito pela Associação Internacional de Fotógrafos Profissionais de Nascimento (IAPBP), que conta com mais de 1.200 membros em 42 países.

Pai abraça a mulher e o bebê após parto normal na água (Foto: Marjolein Loppies — Curacao Nasemento)



"Estou muito feliz por poder contar com o tremendo talento de nossos membros na competição de imagens este ano. Quero agradecer a todos da IAPBP que entraram neste ano e, claro, às famílias que compartilharam seus belos momentos de nascimento com o mundo”, disse Lyndsay Stradtner, fundadora da IAPBP e curadora do prêmio, em entrevista ao Babyology.

A fotógrafa brasileira Daniela Justus, da Daniela Justus Fotografia, foi vencedora em duas categorias: parto e detalhes do nascimento. Já a fotógrafa Lela Beltrão, do Coletivo Buriti, teve menção honrosa pela maravilhosa foto do parto pélvico da Mariana Roche, mãe da Cecília. Confira:

Vencedora na categoria trabalho de parto (Foto: Rebecca Coursey — Rebecca Coursey, Photographer)



A foto vencedora do prêmo foi do nascimento na banheira transparente (Foto: Marijke Thoen — Marijke Thoen Birthphotography)



Vencedora na categoria parto (Foto: Daniela Justus – Daniela Justus Fotografia)



Bebê nasce em corredor do hospital (Foto: Tammy Karen)



Vencedora na categoria pós-parto (Foto: Esther Edith — Esther Edith Photographer)



Parto pélvico da Cecília (Foto: Lela Beltrão — Lela Beltrão | Coletivo Buriti)



Vencedora na categoria detalhes do nascimento (Foto: Daniela Justus – Daniela Justus Fotografia)



Bebê coloca dedo na boca (Foto: Paige Driscoll — Santa Cruz Birth Photography)



Crescer