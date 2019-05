"Foram muitos dias na rua só com café na barriga", relembra atriz

Walkiria Ribeiro está realizada. Isso porque a atriz, de 41 anos, está vivendo a rígida juíza Marina em Malhação: Toda Forma de Amar, da Globo. "Representar o magistrado já é uma honra. Sendo mulher e negra, é encantador, ainda mais nos dias de hoje, em que temos muitos profissionais competentes pertencentes a essas importantes autoridades. Poder mostrar um pouco dessas referências para o público jovem é imensurável, ainda mais na Vara da Família e da Infância", comemora a paulistana, que também teve destaque como a Balbina de Tempo de Amar, em 2017.



Cena de Malhação 2019. Foto: Reprodução/Gshow

Na TV desde 2004, quando estreou na novela A Escrava Isaura, na Record, a atriz acha que os negros ainda não conseguiram conquistar um espaço justo na dramaturgia. "Os espaços já estão lá, somente precisamos de oportunidades de encontrar autores e diretores que tenham a consciência de que somos profissionais que podemos representar qualquer papel sem estereotipar. Tive algumas oportunidades incríveis ao longo da minha carreira, mas sonho com uma realidade de sermos pelo menos 30% nas produções e não somente 2 ou 3% em um elenco de 60 personagens!", argumenta.

Ao longo da carreira, Walkiria já passou por vários perrengues, especialmente financeiros. "Ser artista neste país é sinônimo de luta diária. Pergunto aos mais novos: 'estão dispostos a pagar o preço?' Porque é um caminho árduo até o reconhecimento. E ser reconhecido também não traz a garantia de se ter tranquilidade financeira. Se não fosse a generosidade dos amigos e familiares, eu não estaria aqui. Foram inúmeros os anjos que pagaram passagem para eu viajar para o Rio para fazer testes, foram inúmeras acolhidas, no sofá de alguém, dividindo quarto com os filhos de amigos e muitos dias na rua só com o café da manhã na barriga. Mas quem tem fé e objetivo alcança", afirma.



Walkiria Ribeiro (Foto: Divulgação)



Focada, a atriz conta que aprendeu que para ter sucesso na carreira deveria ter um plano B estável. "Sou apaixonada por Marketing, sempre fui empreendedora. Lembro que meu pai dizia que nós só vestiríamos e calçaríamos o que ele pudesse oferecer. Imagina eu com 15 anos tendo que usar 'conga'? Foi aí que ele me deixou vender geladinho. Mas ele comprou as primeiras frutas, todo o material e me ensinou a produzir e foi o meu primeiro financiador", lembra. "Desde cedo fui ensinada a dividir o lucro do capital de giro. Finança deveria ser uma matéria escolar desde criança. Claro que demorei alguns anos para entender que deveria gastar menos do que ganho (risos), mas se meu pai estivesse vivo hoje, teria orgulho de mim!", acrescenta.

Para Walkiria, viver no Brasil nos dias de hoje requer empatia. "O ser humano precisa se colocar mais no lugar do outro, julgar é muito fácil. Tem uma frase que as pessoas usam muito: "se eu consegui, Fulano também consegue'. Mentira! As pessoas são diferentes e a forma com que foram criadas influencia diretamente em suas decisões e falhas. Colocar-se no lugar do outro e buscar entender as causas amenizaria e muito as relações", defende.

