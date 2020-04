Fora do BBB 20, Gabi quer ter conversa séria com Guilherme

Após deixar o Big Brother Brasil 20 a sister Gabi Martins conversou com Fernanda Keulla sobre seu relacionamento com o participante também eliminado Guilherme.



A cantora reviu alguns momentos que teve com o brother na casa, e quando questionada sobre o futuro do relacionamento, respondeu que precisará conversar com o companheiro de reality.

"O Gui é uma pessoa por quem tenho um carinho enorme, gostei dele de verdade. Tudo que senti foi de verdade. Vamos conversar e ver. Não sei como estão as coisas aqui fora, não sei o que minha mãe achou. Quero ter uma conversa séria, mas algo normal para a gente ver como vai ficar. Quando quero, me entrego 100% em tudo", explicou.

A sister também confessou que deveria ter se posicionado mais durante o jogo. "Engoli muita coisa", afirmou.

Gabi Martins foi a 11ª eliminada do BBB 20. A mineira recebeu 59,61% dos mais de 155 milhões de votos computados neste domingo (5). Na breve conversa após a eliminação, Tiago Leifert elogiou o desempenho da mineira nas provas, mas disse que faltou ela se posicionar mais no jogo.

O início da trajetória de Gabi no BBB 20 foi marcada pelo romance com Guilherme, com quem formou o primeiro casal da edição. Após muitas DRs motivadas pela proximidade do brother com Bianca, a relação ficou tumultuada e terminou com Guilherme saindo da casa.

Na madrugada de sábado (4) para domingo (5), Gabi aproveitou a Festa Karaokê para dedicar ao "ex" a música "Sorte Que Cê Beija Bem", da dupla Maiara e Maraisa: "Para você que me iludiu. Porque muitas vezes eu estava do seu lado mas você estava com ela". "Eu não vou voltar para você nunca mais", completou. Depois do ocorrido, Guilherme apagou as fotos da mineira de suas redes sociais.

