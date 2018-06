Fora da Copa do Mundo, Dani Alves lança clipe da música 'Suave'

Investindo na carreira musical, Dani Alves lançou o clipe de Suave nesta sexta-feira (15). O jogador, que ficou de fora da Copa do Mundo na Rússia após sofrer uma lesão no joelho, se juntou com os cantores Pinto Wahin e Thiago Matheus. Assista abaixo!

Nas redes sociais, o jogador já publicou diversos vídeos cantando. Em junho de 2017, ele fez sua estreia na TV como cantor, ao se apresentar no programa Conversa com Bial. Na entrevista, ele revelou que sua paixão verdadeira é a música.



Dani Alves (Foto: Reprodução/YouTube)



"Eu costumo dizer que minha paixão é música e meu hobby é futebol. Porque eu me tornei jogador de futebol pelo meu pai. Não era um desejo meu de criança, como a maioria das crianças brasileiras. O meu era ser músico. Tanto é que eu inventava meus instrumentos. Montava banda com uns baldes, latas, e chamava meus amigos", revelou o jogador na época.



