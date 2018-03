Flip anuncia Fernanda Montenegro e Jocy de Oliveira como convidadas

A Flip (Festa Literária Internacional de Paraty) anunciou, nesta terça (27), que sua mesa de abertura contará com Fernanda Montenegro e com a compositora e pianista Jocy de Oliveira, conhecida por sua atuação na música de vanguarda e com a ópera multimídia.

Com os nomes, a festa literária vai reeditar a mudança de formato feita em 2017 -em vez de uma conferência de abertura, uma apresentação artística em tributo ao autor homenageado, que este ano é Hilda Hilst.

No ano passado, um dos destaques da edição foi a aula dramatizada sobre Lima Barreto, com a historiadora Lilia Moritz Schwarcz e o ator Lázaro Ramos.



FOTO: Divulgação

Em nota, a organização da festa literária disse que divulgará nos próximos meses os detalhes da sessão de abertura.

"Fernanda e Jocy construíram suas trajetórias com primor: realizaram trabalhos com ousadia e transgressão, alcançaram prestígio tanto no Brasil quanto no exterior, e é impressionante acompanhar a sua produção de tanta vitalidade. As duas continuam a inventar, a atuar, a desafiar os limites, sem concessão?, disse a curadora da Flip 2018, Joselia Aguiar, em nota.

A atriz lançará na Flip uma fotobiografia, pelas Edições Sesc, e uma autobiografia, pela Companhia das Letras ?esta escrita com a jornalista Marta Góes e ainda sem data prevista de publicação. Já a compositora publicará "Leituras de Jocy", que reúne artigos de especialistas em sua obra.

Neste ano, a Flip acontece de 25 a 29 de julho, em Paraty.

