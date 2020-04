Flayslane faz xixi na sala e cospe na mesa de Manu, Rafa e Thelma

Após a última festa do Big Brother Brasil, que entrou madrugada a dentro nesta quinta-feira (9), Flayslane ficou novamente alterada e acabou fazendo xixi na sala da casa.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Ivy tentou ajudar a amiga, mas não conseguiu, foi Mari Gonzalez quem precisou levantar Flay, que estava caída no chão. As três ainda foram tomar banho juntas, e Flayslane continuou bêbada, jogada no chão do banheiro.

Em seguida, ela se sentou na mesa de jantar da área VIP da casa, ao lado de Mari, e cuspiu no local onde Manu, Rafa e Thelma comem.

A festa desta quarta-feira (8) teve shows virtuais de Claudia Leitte, Luan Santana, Seu Jorge, Mumuzinho, Projota e Jetlag.

Folhapress