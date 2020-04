Flay chama Rafa de hipócrita e ela diz que se incomoda com gritos

Mais um jogo da discórdia fez tremer os alicerces do BBB 20.

A brincadeira na noite desta segunda-feira (6) consistia em falar de coisas que eles não gostaram em atitudes na casa.

Babu apontou para Marcela e disse que não gostou quando ela comunicou o Felipe Prior que os tiraria da xepa e colocaria no vip e sobre ela não ter falado diretamente com ele sobre isso. Ele se sentiu menosprezado.

Flayslane apontou o dedo para Rafa e disse que ela é hipócrita. "Ela estava aqui que nem o capeta me apontando. Ela usou palavras como 'falsa', 'soberba' e são coisas que estão martelando na minha cabeça", disse.

Rafa se defendeu falando que não é ditadora do certo e errado. "Não é de hoje que me incomodam os gritos, a falta de respeito e a grosseria dela. Ela me chama de 'escrota' ao vivo", contou.

Marcela disse que não gostou quando foi julgada por Rafa e Manu pela postura que ela apresentou na casa. Ela ficou chateada por ter ouvido que é incoerente com a imagem que ela passa. Marcela citou um dia em que estava bêbada e teve postura mais divertida numa festa.



Manu pediu perdão e disse que não foi a intenção de ambas. "Somos pessoas com hábitos diferentes. Esse dia depois de tantas festas estava algo fora do comum, pessoas quebrando a casa e estava assustador. Foi desrespeitoso no ambiente em que vivemos", pontuou Manu antes de, mais uma vez, pedir perdão.

Gizelly contou que Babu ameaçou de agressão o Daniel por causa de uma discussão. "Essa fala me doeu muito. Pelo histórico que tive de violência familiar me doeu muito", lembrou.

Babu falou que se tivesse 20 anos a menos teria brigado feio com Daniel. Ele explicou que o Daniel vivia o provocando num nível que ele desacreditava. "Se fosse 20 anos mais novo daria treta, porque ele não respeitava o coletivo."

Ivy também se incomodou com atitude do Babu da maneira como ele grita e se exalta no jogo. E criticou quem grita na casa.

Manu começou a chorar e defendeu o Babu. "Ele é extremamente aberto a diálogo e lembrou que homens se ofendiam na casa e só o Babu foi conversar com ela e lhe deu razão. Também pontuou que a postura agressiva mostrada pelas meninas ele não endossa.

Sobre Flay, Manu disse ter se cansado com relação a maneira como ela se posiciona de forma agressiva. Ela disse que respeitava Manu e queria a amizade dela, mas que a cantora não olhava mais em seu rosto.

Rafa também começou a chorar e disse que se arrependeu da forma como disse que Flay sairia e também pela briga. Mas reiterou que se sente mal com os gritos dela.

Mari se disse triste com Manu com atitudes de falta de respeito com ela. Mari se sentiu chateada por ser especulado que ela estaria combinando voto.

Para finalizar, Thelma apontou para Flay e disse que não gostou de ter sido chamada de planta. Flay se defendeu dizendo que não fica do lado das pessoas por conveniência.









Folhapress