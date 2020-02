Flay, Babu, Bianca e Prior têm a pior briga do BBB 20 por causa de feijão

Sem sombra de dúvidas, a briga que aconteceu na tarde desta segunda-feira (24) entre alguns participantes do BBB 20 foi a pior do reality e uma das mais acaloradas das últimas edições do programa. E o motivo foi mais uma vez a comida.

A grande briga aconteceu por conta do feijão, aliás, pela falta dele. Babu chegou para parte da casa e disse que deveria ser feito mais feijão, já que a quantidade não daria para todos comerem. Era Flayslane a encarregada por preparar. Ele disse então que ele mesmo faria mais feijão. Porém, Flay disse que a quantidade daria para alimentar a todos, e o alimento acabou não sendo feito. No fim das contas, faltou o feijão no prato de Felipe Prior e de Ivy, e o clima ficou tenso.

"O Babu mostrou numa boa, mas ela foi grossa", disse Prior. "Cria vergonha na cara, Babu, você tem 40 anos", respondeu Flayslane na sequência, que disse que Babu é uma pessoa difícil de lidar. Os dois retrucaram dizendo que ela havia feito pouco feijão e tinha sido alertada que faltaria, mas que bateu o pé.

A discussão seguiu. No meio disso tudo, Bianca se exaltou e começou a gritar contra os dois rapazes, principalmente com Babu. Naquele momento, todos os emparedados discutiam. Foi a primeira vez que Bianca se exaltou no programa. Então, resolveu sair de perto para não brigar mais. Guilherme e Mari tentavam acalmar o grupo a todo instante, mas nada parecia acalmar a todos.

No fim, Flayslane ofendeu Prior que respondeu que ela havia perdido o respeito. O clima ficou quente na casa.

Essa não é a primeira vez que os brothers brigam por comida. Na última semana, Babu havia deixado o arroz preparado na bancada da cozinha quando Bianca começou a mexer no alimento. Então, o competidor chamou a atenção dela, o que desencadeou mais uma briga por comida na casa.

Antes disso, os participantes já entraram em desacordo por causa de biscoito e pela rapadura. Enquanto as meninas gostariam de dividir tudo igualmente, Babu e os meninos preferiam deixar à disposição de quem quisesse pegar.

Folhapress