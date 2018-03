Flávio Tolezani se despede do elenco da novela das 9: 'O amor é enorme'

Flávio Tolezani, o delegado Vinícius de O Outro Lado do Paraíso, se despediu dos colegas da trama das 9 com um post no Instagram nesta quinta-feira (22). "Um registro do nosso último dia em estúdio. A foto não é das melhores, mas o amor é enorme. Obrigado, parceiros! Todo meu carinho e admiração! #ooutroladodoparaiso #vinicius #lorena #laura #rafael", escreveu o ator na legenda da imagem em que aparece com Sandra Corveloni, Bella Piero e Igor Angelkorte.





Flávio Tolezani, Sandra Corveloni, Bella Piero e Igor Angelkorte (Foto: Reprodução/Instagram)



Na novela, ele viveu um pedófilo que abusava sexualmente da enteada Laura, interpretada por Bella. Em entrevista a QUEM, Flávio contou que se sentiu física e emocionalmente exausto depois das gravações das cenas do julgamento. "Foi pesado. Foi uma carga muito tensa de todos os personagens em cima do Vinicius e ele tinha que reagir. Acabei guardando uma tensão comigo. Saí de lá com dor nas costas e de cabeça, como se tivesse passado muitas horas fazendo exercicício físico", disse.



Quem