De férias desde o fim das gravações de O Sétimo Guardião, Flávia Alessandra viajou com as amigas para a Europa e neste sábado (18) chegou em Algarve, Portugal. A atriz usou seu Instagram para fazer o registro da viagem.



Flávia Alessandra e amigas (Foto: Reprodução/Instagram)



"Chegamos no Algarve!!! Podem enviar dicas #peruastrip #friends", escreveu ela na legenda. "Dia de praia com as amigas", disse ela ao publicar uma foto com o grupo. Flávia também já visitou Lisboa. Recentemente, a atriz parabenizou o marido, Otaviano Costa pelo aniversário de 46 anos. Os dois são pais de Olívia, de 8 anos. Ela também é mãe de Giulia Costa, com o diretor e ator Marcos Paulo, morto em 2012.



