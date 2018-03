Filmes brasileiros são indicados ao Prêmio Platino do Cinema Ibero-Americano

Principal premiação do cinema ibero-americano, o Prêmio Platino revelou quem são os indicados na edição de 2018!

Dentre as produções com mais nomeações estão Uma Mulher Fantástica e Zama. A produção chilena ganhadora do Oscar 2018 de Melhor Filme Estrangeiro concorre em nove categorias, enquanto o drama histórico realizado por Lucrecia Martel disputa oito estatuetas — sendo uma delas de melhor direção de arte para a brasileira Renata Pinheiro. Ambos os longas são fortes nomes na categoria de Melhor Filme ao lado de A Cordilheira, A Livraria e Últimos Dias em Havana.

Foto:Reprodução



Uma Mulher Fantástica, consagrado no Oscar, concorre nas seguintes categorias: melhor filme, melhor direção (Sebastián Lelio), melhor roteiro (Lelio e Gonzalo Maza), melhor atriz (Daniela Vega), melhor montagem, melhor direção de arte, melhor fotografia, melhor edição de som e ao Prêmio Platino ao Cinema e Educação em Valores.

O Brasil está representado na premiação com quatro filmes e uma série televisiva. O Filme da Minha Vida concorre a melhor música original, Lino - Uma Aventura de Sete Vidas disputa melhor animação junto com História Antes de Uma História e Como Nossos Pais está entre os nomeados do Prêmio Platino ao Cinema e Educação em Valores. A série 1 Contra Todos foi lembrada pela atuação de Júlio Andrade, que concorre como melhor ator em minissérie ou série de TV.

Numa cerimônia comandada pelo ator Eugenio Derbez, os prêmios Platino serão entregues na região da Riviera Maya, no México, dia 29 de abril de 2018. Descubra todos os indicados na página oficial.

Adoro Cinema