Filho único de Susana Vieira se casa em Paris

Susana Vieira , 77, usou o Instagram nesse sábado (2) para compartilhar fotos do casamento do único filho, Rodrigo Cardoso, 54, com Ketryn Goetten, em Paris, na França. A cerimônia luxuosa aconteceu aos pés da Torre Eiffel e contou também com a presença dos dois netos da atriz.

O casal está junto há dez anos e escolheu a capital francesa para renovar os votos, conforme escreveu Vieira na rede social ao comentar uma postagem em que aparece ao lado da nora. "Renovando os votos de afeto e cumplicidade de dez anos de amor!"

Vieira está no ar em "Éramos Seis" (Globo), na qual interpreta Emília. Essa é a primeira novela que a atriz faz após revelar ao público que sofre de leucemia, em 2018. "Quando descobri que estava com leucemia, descobri também que não existe cura para o tipo de leucemia que eu tenho. Ela é crônica. Vou conviver com essa doença pelo resto da minha vida. Foi o que mais me assustou, porque eu me perguntei como trabalharia fraca daquela maneira, disse em entrevista ao UOL.

Folhapress