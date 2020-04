Filho faz homenagem no dia em que Gugu faria 61 anos

O apresentador Gugu Liberato, morto em novembro do ano passado, completaria 61 anos nesta sexta-feira (10), e seu filho aproveitou a data para fazer uma homenagem a ele: "Sei que está descansando agora, te amo muito e pra sempre", afirmou João Augusto, 18, na suas redes sociais.

(Foto: Reprodução/Instagram)

O perfil do apresentador no Instagram também começou essa Sexta-Feira Santa com uma homenagem a ele. "Você passou por nossas vidas e semeou um sentimento muito especial. Esse sentimento segue batendo em nossos corações, basta deixarmos de lado as coisas superficiais", afirmou.

(Foto: Reprodução/Instagram)



Seu perfil também fez uma seleção de fotos marcantes, que incluíram momentos de sua carreira e com os filhos, João Augusto, Sofia e Marina. A mulher do apresentador, Rose Miriam, que disputa hoje a herança dele na Justiça, não foi citada ou mostrada nas imagens.

"Se Gugu estivesse vivo, deixaria Rose de fora das comemorações de seu aniversário? Claro que não. Ele sempre fez questão que Rose estivesse junto", afirmou o advogado Nelson Wilians, que representa ela, em nota divulgada nesta sexta.

(Foto: Reprodução/Instagram)



Rose, no entanto, fez um vídeo pela data, chamando Gugu de "meu companheiro" e disse que, se estivesse vivo, o apresentador comemoraria o aniversário com ela e os três filhos do casal, no restaurante japonês que ele mais gostava. Ela ainda recordou a fé de Gugu e pediu que os fãs continuem a admira-lo.





Folhapress