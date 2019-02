Filho de Marcelo Rezende vira apresentador de TV na Argentina

Diego Esteves, filho de Marcelo Rezende, virou apresentador de TV na Argentina. O jornalista comanda, desde dezembro, o programa “Infama”, aos domingos, no horário nobre da América TV.



“Lembro que já doente, meu pai e eu ouvimos um programa de rádio que eu tinha gravado e ele me parabenizou pelo desempenho. Com certeza foi meu grande mestre”, contou ao “Uol”.



Foto: Divulgação/Record

E continuou: “Imagino que ele ficaria mega orgulhoso de me ver na TV agora. De alguma forma, entrar em um estúdio de televisão é me encontrar com ele. Com certeza ele está por perto me fazendo companhia”.

O programa comandado pelo rapaz trata-se de uma revista eletrônica. “Faço entrevistas com famosos, algo que estou acostumado a fazer depois de 14 anos trabalhando na revista ‘Caras’ da Argentina”, afirmou.

Vale lembrar que Rezende morreu em setembro de 2017, vítima de um câncer de pâncreas.

Msn