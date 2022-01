Modelo piauiense Schyneider Moura está namorando João Guilherme Silva, filho de Faustão

Schyneider Moura, de 33 anos, é a nova namorada de João Guilherme Silva, de 17 anos, filho de Fausto Silva, o Faustão. O relacionamento foi confirmado pelo jornalista Péricles Mendes, colunista do Jornal O Dia.



O namoro foi "oficializado" com uma foto dos dois juntos em uma praia e legenda de coração no Instagram de João, com vários famosos parabenizando o novo casal.

Sobre a modelo

Schyneider foi casada por mais de dez anos com o empresário Mário Bernardo Garnero, com quem tem três filhas, Anne Marie, Elle-Marie e Gioe Marie.

Nascida em 15 de julho de 1988 em Teresina, no Piauí, aos 13 anos ela venceu o concurso Elite Model Look de 2001 no Brasil, e ficou em quarto lugar na final mundial em Nice, na França, disputada por garotas de 59 países.

Reconhecida internacionalmente, Schyneider passou dez anos morando em Nova York e voltou a desfilar no Brasil em 2019, na São Paulo Fashion Week. Na ocasião, a modelo contou à Marie Claire o que fez com seu primeiro salário. João Guilherme Silva, que está dividindo o palco da Band com seu pai, completa 18 anos no próximo dia 2 de fevereiro.

Até o final do ano passado João Guilherme estava com Esther Marques, de 21 anos, herdeira de João Adibe Marques, dono de uma gigante farmacêutica.

Os dois passaram a virada do ano em Saint Barth, uma das ilhas mais paradisíacas do Caribe. Curiosamente, Schyneider também passou a virada no mesmo local, como mostram registros no seu Instagram.

