Filha de Travolta diz que pai a envergonhou na frente de ator

John Travolta, 65 anos, e a filha Ella Bleu, 19 anos, fizeram uma participação conjunta no programa do Jimmy Kimmel na quarta-feira para falar sobre o novo filme de ambos, 'The Poison Rose'. Além de conversarem sobre o "penteado" do ator, os dois ainda contaram uma história hilária sobre Taylor Lautner, astro de 'Crepúsculo.

Lena Waithe, de 35 anos, que estava apresentando o programa, questionou sobre a decisão de Travolta ficar careca. "Seu cabelo era famoso. Você tinha uma linda juba. Você postou uma foto da sua cabeça careca e se tornou viral".

John disse: "Eu não esperava que isso fosse viral. É só um corte de cabelo. A última vez que eu me tornei viral foi quando pronunciei errado o nome de Idina Menzel". "É muito mais fácil. Eu fiz um filme chamado 'Dupla Implacável' (2010) e me acostumei com [a careca]. Não foi um choque total. "Também fiquei amigo de Pitbull e ele e minha família me encorajaram", revelou o ator.



John Travolta, 65 anos, e a filha Ella Bleu, 19 anos (Foto: Jimmy Kimmel Live)



Ella Bleu ainda contou no programa sobre quando Taylor Lautner foi visitar sua casa e seu pai a envergonhou. "Eu sempre fui #TeamJacob e antes de ele aparecer, meus amigos e eu estávamos olhando fotos dele. Era uma pesquisa. Então a primeira coisa que meu pai diz a ele é: 'ah, ela estava olhando você na internet'", Ella contou fazendo uma careta. "Ele não ficaria lisonjeado por Ella estar pesquisando ele?", John disse, admitindo que Taylor riu da situação.

O filme de John e Ella Bleu é chamado 'Poison Rose' e conta a história de Carson Phillips, um ex-astro do futebol que virou detetive particular. Travolta interpreta o detetive mal-humorado, enquanto sua filha é a principal suspeita de um assassinato. O longa também conta com Morgan Freeman. Esse é o segundo filme que pai e filha estrelam juntos. Eles também atuaram em 'Old Dogs' em 2009.

