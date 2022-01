Filha de Tiago Leifert, ex-apresentador do BBB, está com câncer raro nos olhos

Lua, filha de Tiago Leifert e Daiana Garbin, está com câncer. O apresentador e a jornalista disseram, em vídeo publicado no Instagram neste sábado (29), que a pequena está com retinoblastoma, tipo raro de tumor nos olhos.

"É um câncer que acontece nas células da retina. Elas acabam tendo um crescimento desordenado e formando tumores. No caso da nossa filha, é bilateral. É muito difícil descobrir esse câncer e é por isso que estamos gravando esse vídeo", explicou Garbin.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, ele ocorre, geralmente, em crianças com até cinco anos de idade.

A menina, primeira filha do casal, nasceu em outubro de 2020.

