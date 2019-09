Filha de Sabrina Sato, Zoe aparece com 'look sereia'

Zoe está próxima de completar seu primeiro ano de vida, em 29 de novembro, e deverá comemorar com uma grande festa. Desde que nasceu, Zoe está sempre arrancando suspiros dos seguidores de Sabrina Sato, que compartilha o crescimento da filha com seus fãs nas redes sociais.



Nesta quinta-feira (5), a mãe usou seu Instagram Stories para divulgar imagens da bebê usando uma cauda de sereia roxa e rosa, e uma blusa rosa com duas conchas. Já a apresentadora veste um longo vestido bege, que contrasta com seu cabelo escuro. Nas fotos, as duas sorriem e se divertem com o ensaio.

Após o nascimento de Zoe, Satou publicou em seu perfil no Instagram um vídeo com vários momentos da gestação ao lado do marido, Duda Nagle.



"Zoe significa vida. O seu nome define quem ela é. Ela emana vida por todos os lugares onde passa. Espiritualmente ela traz a luz de Cristo de uma forma gentil e poderosa, assim como é sua própria presença", diz no vídeo.