Filha de Marielle Franco tatua rosto da mãe

A filha da vereadora Marielle Franco, Luyara Santos, de 19 anos, tatuou o rosto da mãe no braço. Em seu perfil no Instagram, a jovem publicou a foto do desenho acompanhada de uma mensagem de tributo à mãe: "Marcada na minha memória, no meu coração, na minha vida e agora na minha pele!". Em poucas horas, o post já tinha mais de mil curtidas.

Postagem de Luyara Foto: Reprodução



— Quando o tatuador estava terminando o desenho e vi o resultado, fiquei muito emocionada. Cheguei a chorar. Minha avó achou lindo — disse Luyara. — Não tenho acompanhado muito as redes sociais, mas resolvi postar e recebi várias declarações carinhosas.

A arte marcada na pede da jovem foi feira pelo tatuador Magrão Kovok. Ele também compartilhou a imagem em sua conta na rede social. “Tattoo feita na minha nova amiga Luy Franco, filha de Marielle Franco. Marielle de todas as cores. Uma honra”, escreveu o artista.

Marielle e seu motorista, Anderson Gomes foram mortos no bairro do Estácio, na Zona Norte do Rio. A vereadora tinha deixado um compromisso na Casa das Pretas, na Lapa. No carro estava ainda uma assessora da vereadora, que sobreviveu. Imagens de câmeras de segurança mostram que o carro da vereadora foi seguido por dois veículos até o local do crime, onde o assassino fez vários disparos, atingindo Marielle e Anderson.

Extra