Filha de Kelly Key, Suzanna Freitas posta foto rara

Suzanna Freitas surpreendeu os seguidores no Instagram ao compartilhar fotos ousadíssimas em seu perfil no Instagram. Nas imagens, a filha de Kelly Key aparece usando body preto cavadíssimo. Em um dos cliques, aliás, a jovem faz um registro raro do bumbum.





Foto: reprodução/Instagram

Na legenda, optou apenas por um emoji. Nos comentários, porém, os seguidores não economizaram palavras para elogiar. O namorado da musa, Gabriel Simões, não resistiu e acabou se empolgando: “Tão linda!! E toda minha!!! Toda MINHA hehe. Só MINHAAAA”, disparou. Em seguida, emendou: “Apaga”.

Mas nem todos os internautas aprovaram o post da beldade. “Tão nova e já se expondo assim”, detonou. A filha de Kelly Key rebateu: “Engraçado que ela tá se baseando em algo sobre mim por apenas 1 post, sendo que nem fotos de biquíni nem nada eu geralmente posto aqui. E sobre a idade, eu já tenho 19 anos. Não sou nenhuma menor de idade”, disparou.

Suzanna Freitas completou 19 anos no último mês de outubro. É a filha mais velha de Kelly Key, de 36, que também é mãe de Jaime Vitor, de 14 anos, e de Artur, de dois.

TV Fama