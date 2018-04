Filha de Jackie Chan virou moradora de rua por causa de homofobia

Etta Ng, filha de Jackie Chan, surpreendeu os fãs do ator ao fazer uma revelação triste sobre a sua família. A jovem, de 18 anos, contou por meio de um vídeo, publicado no YouTube, que virou moradora de rua por causa da homofobia que sofreu por parte de seus pais. Ela estava acompanhada da namorada Andi Autumn.

Jackie Chan e Etta Ng (Foto: Getty Images)



"Nós temos sido moradoras de rua por um mês por causa da homofobia dos meus pais. Nós dormimos debaixo de uma ponte e outras coisas. Pedimos ajuda para amigos e familiares, mas todos mandam a gente procurar ajuda em abrigos, que provavelmente vão nos separar", contou ela.

"Nós não sabemos o que fazer neste momento por isso estamos fazendo esse vídeo. Compartilhe este vídeo para mostrar duas pessoas que se amam de verdade e tem sofrido por causa de pessoas que querem separá-las... Não entendo. Eu a amo! Nós apenas queremos que as pessoas saibam o que está acontecendo porque parece ridículo que ninguém possa nos ajudar."



Etta Ng e a namorada namorada Andi Autumn. (Foto: Reprodução/Youtube)



A jovem se declarou lésbica no final do ano passado. O relacionamento de Etta com o ator nunca foi normal, segundo o The Express, de 2015. "Ele nãoé meu pai. Não tenho sentimentos por ele. Ele é meu pai biológico, mas não está na minha vida."



Em 2017, Chan foi considerado uma das estrelas internacionais mais bem pagas. Ele ganhou 49 milhões de dólares, o equivalente a 170 milhões de reais.

Quem