Filha de Gugu Liberato, Marina, de 15 anos, usou o Instagram Stories no domingo (24) para agradecer o carinho dos internautas. O apresentador teve a morte anunciada na sexta-feira (22), após sofrer um grave acidente em sua casa na Flórida, nos Estados Unidos.

A jovem publicou a reprodução de uma imagem de homenagem feita ao pai na televisão e escreveu: “Queria agradecer à Record, todas as emissoras, os apresentadores, e todos os fãs pelas lindas homenagens”, diz o texto.

O corpo do apresentador Gugu Liberato deixou o Hospital Orlando Health, na Flórida, no final da tarde deste domingo (24). Os procedimentos para doação de órgãos de Gugu começaram às 4h da manhã do mesmo dia, de acordo com o programa "Domingo Legal", do SBT. A equipe médica americana acredita que a doação poderá beneficiar até 50 pessoas. Os órgãos foram encaminhados para diversos hospitais do país.

De acordo com a assessoria de imprensa de Gugu, o corpo deve chegar dos Estados Unidos até o Brasil até a próxima quinta-feira (28). O velório, que será aberto ao público, será em um salão da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). No entanto, de acordo com a assessoria, a cerimônia ainda não tem data para ocorrer. O apresentador será sepultado no Cemitério do Morumbi, em São Paulo.

Além de Marina, Gugu Liberato deixa mais dois filhos: João Augusto, de 18 anos, e Sofia, de 15 anos, gêmea da autora do post. Todos são frutos da relação do apresentador com Rose Miriam di Matteo.

TV Fama