Figurinista vencedor do Oscar está sorteando jet ski que ganhou na cerimônia

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas têm visto a audiência da cerimônia de entrega do Oscar cair ano após ano. Em 2018, a instituição tentou apresentar uma festa mais dinâmica. Logo no começo da cerimônia, o apresentador Jimmy Kimmel pediu que os premiados fizessem discursos mais curtos. A pessoa que fizesse seus agradecimentos públicos em menos tempo seria premiada com um jet ski, numa campanha de marketing para a marca Kawasaki.

Mark Bridges, vencedor do Oscar de melhor figurino por Trama Fantasma, não levou apenas uma estatueta dourada na noite do dia 4 de março. O autor do discurso mais conciso da cerimônia também ganhou o jet ski prometido por Kimmel. Agora o figurinista está leiloando seu prêmio em nome de uma boa causa.

(Foto: Divulgalçao/ Kevin Winter/Getty Images)



"Frances McDormand, Jordan Peele e outras grandes estrelas podem ter levado um Oscar neste ano, mas eles não voltaram para casa com isso: Um jet ski Kawasaki Ultra 310LX de 2018, também conhecido como o jet ski mais poderoso já feito", diz o texto do sorteio virtual promovido por Bridges. "A Forma da Água pode ter vencido o Oscar de melhor filme, mas nada vai superar a forma da água que você vai deixar para trás no seu novo briquedo irado."

O anúncio ainda brinca e diz que o leião não inclui Helen Mirren, lendária atriz que durante a cerimônia foi a garota-propaganda do jet ski e entregou o prêmio para Bridges.

Com a ação, Bridges pretende arrecadar fundos para o Motion Picture & Television Fund (MPTF), instituição que oferece apoio para trabalhadores ativos e aposentados da indústria do entretenimento, incluindo aconselhamento e ajuda financeira.

Para participar do sorteio é preciso desembolsar ao menos US$ 10. É possível doar até US$ 5.000. Quando maior o valor da doação, mais chances a pessoa tem de ganhar o grande prêmio

