Fifth Harmony lançou hoje o clipe de "Don't Say You Love Me", faixa de seu auto-intitulado último álbum. O clipe veio pouco depois da última data da turnê, marcando a pausa nas atividades do grupo e o foco na carreira solo das integrantes.

O clipe foi entendido pelos fãs como uma sinalização da pausa, anunciada em março, já que cada uma das integrantes deixa a sala no fim do vídeo. Como a porta é deixada aberta, fãs entenderam também que o clipe deixou uma abertura para um possível retorno do conjunto.

Recentemente, Ally Brooke lançou o clipe do single "Perfect", Lauren Jauregui lançou clipe com Steve Aoki, "All Night" e Normani Kordei lançou clipe com Khalid, "Love Lies".

Confira:





Omelete