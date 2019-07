Festival Teen reúne Lexa e Luísa Sonza e bandas jovens

Quase sempre, muitos fãs têm contato com seus ídolos apenas pelas redes sociais ou pelos videoclipes que eles assistem sem parar. A chance de conhecer e de estar mais perto de quem eles tanto admiram é uma oportunidade que eles levam muito a sério.

Pensando nisso e com o lema "transformar likes em aplausos", a edição deste ano do Festival Teen, organizado pela agência de live marketing Fibra.AG, aposta em dar um espaço de mais de 10 horas de conteúdo, música e diversão para que os fãs encontrem com quem eles mais amam.

Marcada para o dia 10 de agosto, a segunda edição do festival tem nomes de peso para compor o line up principal, como as cantoras Lexa, 24, e Luísa Sonza, 20. Fora elas, o Festival Teen 2019 aposta ainda em nomes muito conhecidos pelo público da web, como João Guilherme, BFF Girls, UM44K, Donas, Carol e Vitória, Dani Russo e muito mais.

A cantora Luísa Sonza é uma das atrações do festival. (Foto: Divulgação)

"Identificamos uma necessidade. Vimos que no Brasil não tinham projetos direcionados à geração Z. Foi um insite, porque eu também sempre fui apaixonado por coisas que via no YouTube e queria ver na vida real. Queremos dar um palco pra galera que canta no YouTube, no Instagram. Foi aí que pensamos em transformar o like em aplausos. Os números em calor humano", conta Vitor Nunes, head do Festival Teen.

Além de ser uma comemoração que reúne mais de 6 mil pessoas em um único dia em São Paulo, o Festival Teen é também uma plataforma de conteúdo que gira durante todo o ano, produzindo conteúdo, e fazendo com que o público jovem se conecte entre si e se encontre fisicamente no dia do grande evento.

"Temos um canal no YouTube com três programas semanais inéditos. Fica o ano todo em contato com os adolescentes e se tornou uma plataforma de relacionamento entre eles que, no fim, se encontram no nosso festival para concretizar as amizades, as paqueras, tudo".

Apostando em nomes já conhecidos no mundo da música, Lexa vem como uma das headliners desta edição e reconhece, em conversa com a imprensa nesta segunda-feira (1º), que a internet é responsável por muito do sucesso que ela e outros artistas fazem hoje em dia.

"Eu estou animada. Vamos levar muita alegria e funk para dançar, para cantar. O legal do festival é trazer essa galera mais de internet. Por mais que eu converse com o público presente em todos as mídias, a internet fala muito alto hoje em dia, leva nosso trabalho para frente, ultrapassa barreiras de fato", conta a cantora.

FESTIVAL TEEN 2019

Quando: 10 de agosto, a partir das 11h.

Onde: Audio Club (Av. Francisco Matarazzo, 694 - Água Branca, São Paulo).

Preço: Ingressos a partir de R$ 80 (há meia-entrada).

Classificação: 14 anos.

Onde: Comprar Ticket 360.

Folhapress