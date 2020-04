Festival de música reprisará show de Cristiano Araújo via live

O festival de música Villa Mix realizará neste domingo (5) um ato com a intenção de auxiliar pessoas afetadas pela pandemia Covid-19.



Entre 12h e às 22h, através de seu canal no YouTube, o festival transmitirá ao vivo a apresentação do artista Jefferson Moraes e da dupla sertaneja Os Parazim. Também reexibirá alguns shows dos últimos dez anos do festival, incluindo uma apresentação exclusiva do cantor Cristiano Araújo (1986-2015).

A apresentação será feita pela influenciadora digital Flavia Viana, sob o slogan "Música é Vida".

Enquanto os shows acontecem, o público poderá realizar doações por meio do WhatsApp oficial que será mostrado na live. Parte da colaboração será destinada para a Organização Gerando Falcões, dentre outras associações filantrópicas de todo o país.

"O Villa Mix Esperança nasce da ideia de ecoar as vozes que fizeram história no Festival VM em um só objetivo: ajudar o próximo numa fase tão difícil que o mundo está enfrentando. Reunimos momentos, fragmentos, shows, bastidores e teremos apresentações ao vivo de Jefferson Moraes e Os Parazim", afirma o empresário Marcos Araújo, que anuncia a doação de 50 toneladas de alimentos um dia antes do evento.

FolhaPress