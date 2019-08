Festão de Bruna Marquezine reúne famosos no Cine Joia, em SP

A atriz Bruna Marquezine comemorou seu aniversário na madrugada deste domingo (11) com um festão no Cine Joia, na região central de São Paulo.



Usando um vestido azul bebê colado ao corpo, ela aparece animada e dançando ao lado de convidados em vários vídeos postados nas redes sociais.

Entre os famosos presentes estavam Sabrina Sato, Preta Gil, Luisa Sonza, Gabriela Pugliesi, Mateus Mazzafera, Enzo e Sophia Raia.



Antes da festa, Bruna publicou fotos sensuais no Instagram e ganhou elogios de milhares de seguidores.





A atriz completou 24 anos no domingo (4) e celebrou a data um dia antes no show da dupla Sandy e Junior, no Rio de Janeiro, com direito a festa surpresa organizada pela empresária Carol Sampaio.

No Rio, a comemoração contou com as presenças de Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank, João Vicente de Castro e Fernanda Paes Leme. Junior, de quem Bruna é fã, foi quem entregou o bolo à aniversariante.

Folhapress