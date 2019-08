Fernando Zor anuncia reconciliação com Maiara durante brincadeira

Menos de uma semana após comunicarem o fim do namoro de cinco meses, Fernando Zor e Maiara estão juntos novamente. O próprio sertanejo confirmou em uma brincadeira com o parceiro, Sorocaba, durante show da dupla em Anápolis, Goiás, na madrugada deste sábado (3).



Foto:Reprodução/Instagram

Os artistas animaram o público com a música “Que Pescar Que Nada”, de Bruno e Marrone, entoando o refrão "que pescar que nada, vou matar a fome. Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem”.

Em seguida, Fernando brincou: "Eita musiquinha mentirosa, Sorocaba. Hoje que eu trouxe meu sogro aqui pro show você fica cantando um trem desse", disparou.

A “identidade” do sogro foi revelada em seguida, por Sorocaba: "Ah, você trouxe o seu sogro? É o pai da Maiara, da Maiara e da Maraisa? Retiro tudo que eu disse”, provocou o cantor. O parceiro ainda continuou: “Ele gosta de se aparecer”, disse. No Stories, Fernando Zor também brincou ao compartilhar um post de um perfil no Instagram que celebrou a volta do casal "Mafe".

Os dois tinham anunciado a separação no último domingo (28), após um breve relacionamento marcado por rumores de brigas, que teriam sido provocadas principalmente pelo ciúme de Maiara.

TV Fama