Fernando Rocha paquera no palco do Mega Senha

Convidado do Mega Senha deste sábado (1º), o ex-apresentador do Bem Estar Fernando Rocha, 51, fez uma pausa no jogo de acertar palavras para paquerar.

Formando dupla com Clariane Caxito, Rocha deveria dar dicas à atriz e cantora para que ela adivinhasse a senha exibida na tela. Em determinado momento, porém, ele travou, não conseguia pensar em dicas para ajudar a parceira. A situação fez com que Marcelo de Carvalho, que comanda o programa, questionasse a situação.

(Foto: Reprodução)

"Vou confessar, essa passagem, aqui, me hipnotizou completamente", disse em relação à movimentação de Caxito pelo palco, arrancando risos da plateia. "Você está lascado, meu amigo", respondeu Carvalho.

Quando precisa dar dicas para a palavra "gaiola", Rocha se distraiu novamente e fez piada com Caxito. "Você falou alguma coisa, não? Era seu telefone", disse.

Ela entrou na brincadeira e fingir seduzir o parceiro de jogo. "Alguém tem água, aí?", concluiu Rocha.

O ex-Bem Estar também aproveitou a participação para falar de seus novos projetos, agora que está fora da televisão.

"Eu tinha algumas limitações por fazer um programa ao vivo. Hoje, estou Brasil afora, na internet, no Youtube. Tenho tempo para falar sobre a vida saudável e me especializei", diz em relação às palestras que tem dado sobre saúde do corpo.

O Mega Senha vai ao ar neste sábado (1º), às 23h15, na RedeTV!.

Folhapress