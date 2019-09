Fernando e Maiara combinam look para festa do pijama

Maiara e Fernando encantaram os fãs na noite desta sexta-feira (27). No show da dupla Maiara e Maraísa, que tinha como tema Festa do Pijama, o casal de sertanejos decidiu combinar o look: Um pijama com estampa de passarinho, modo carinhoso como o cantor chama a amada.



No Instagram, a cantora registrou os momentos coladinha com o amado e, posteriormente, até acabou colocando-o em uma saia justa. Em vídeo, ela revelou que ele chegou da festa e dormiu como estava, com o pijama em que usou durante a noite.

"Ele, antes de sair para a festa, disse: 'Que bom, quando chegar da festa não vou precisar nem colocar pijama e vou deitar direto. Dá uma olhada no que ele fez?", disse a cantora, mostrando o namorado deitado.

Fernando imediatamente rebateu: "Eu tenho dois pijamas iguais", disse, aos risos. Maiara desmascarou o namorado na sequência: "Ele não tomou banho. Do jeito que chegou da festa, deitou. Seu cabelo está com laquê!", contou ela, aos risos.

Quem