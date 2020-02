Fernanda Paes Leme se fantasia de Elke Maravilha para o carnaval

No carnaval do Rio de Janeiro, Fernanda Paes Leme está curtindo o domingo (16) em um bloco de rua no centro carioca. Em duas postagens no Instagram, a atriz primeiro mostrou os preparativos da folia e depois já no evento com a apresentadora Luana Xavier.

"Elke Pra Sempre Maravilha" foi a legenda que a atriz escolheu para divulgar a sua fantasia logo cedo. Os seus seguidores aprovaram a homenagem: "Ta muuuuuuito incrivel", comentou uma. "Elke definitivamente está entre nós, tá maravilhosaaaaaa", complletou outra.

A folia só estava começando e a atriz fez uma outra publicação já na folia. "Carnaval a qualquer custo", escreveu na legenda marcando a amiga Luana Xavier.

(Foto: Reprodução/Instagram)







Os fãs logo começaram a comentar. "Omg! rainhaaaaa do mundo! amei", disse uma. "Lindezas", elogiou outro.

A concentração do bloco que Fernanda está começou ainda pela manhã de domingo, cerca de 9h, e o desfile está previsto para terminar ao meio-dia. Os foliões estão na Rua Primeiro de Março, no centro da cidade. São 36 desfiles marcados para todo o dia no Rio de Janeiro.

TV Fama