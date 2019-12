Fernanda Lima posa decotada e veias nos seios impressionam

Fernanda Lima usou o Instagram para justificar o não comparecimento no casamento de Ale Souza, maquiador dos famosos, no qual seria madrinha. A atriz compartilhou um clique nesta segunda-feira (2) com o vestido que usaria na festa, mas o que chamou atenção dos fãs foram os seios.





Foto: Reprodução Instagram

“As veias gritando que ela tem muito leite. Benza Deus”, disse um seguidor nos comentários. “Nossa, está explodindo”, acrescentou outra. “Será que esse peito está cheio de leite?”, escreveu uma terceira. Prontamente, Fernanda respondeu: “Estou aproveitando muito essa fase. Está bem tranquilo amamentar só um bebê. Com gêmeos foi mais punk”, disse.

A apresentadora é mãe de Maria Manoela, que nasceu no final de outubro, e dos gêmeos Francisco e João, de 11 anos.

Na legenda da postagem, a esposa de Rodrigo Hilbert escreveu: “A madrinha que não chegou. Ale Souza já são mais de 20 anos que andamos juntos... quanta coisa aconteceu de lá pra cá... quantas alegrias, perrengues e gargalhadas. Ontem, no dia mais importante da tua vida, eu não pude estar presente. É que algo não menos importante me segurou em casa e não teve negociação, ela precisava de mim... e eu, que já estava prontinha para a festa, tive que desistir. Que tu sejas sempre feliz. Te amo, Fê”.

A cerimônia de Ale Souza e Rodrigo Shimoto foi realizada no último domingo (1°) no Iate Clube de Santos, no bairro de Higienópolis, em São Paulo.

TV Fama