Felipe Titto é mordido por cachorro e leva 15 pontos na perna

Felipe Titto passou o domingo de molho após um incidente envolvendo um de seus cachorros, Thor. O ator fez uma sequência de stories explicando que estava indo ao hospital depois de ser mordido pelo cão ao tentar pular na piscina.



"O Thor é adotado, então não conheço o histórico de traumas que ele teve ou não, mas imagino que isso seja uma particularidade dele, ele não gosta de forma nenhuma que a gente entre na água", explicou Titto, garantindo que não daria bronca no animal, por saber de sua boa intenção. "Teve gente que me perguntou se eu ia brigar com ele. Óbvio que eu não vou brigar com ele, até porque ele não teve culpa nenhuma, a intenção dele foi me proteger", garantiu.





Foto: Reprodução/Instagram

Logo após o ocorrido, Titto fez vídeos para mostrar a mordida. "Olha a presepada de fim de domingo. Fui pular na piscina, o Thor tem um pouco de trauma, ele não gosta que eu nade. Eu vou dividir com vocês esse momento. Eu fui pular e ele foi me segurar pelo tornozelo, acabou mordendo minha perna. Tranquilo o rombo", brincou ele sobre a gravidade do machucado, localizado na perna esquerda, onde teve que receber 15 pontos.



Quem