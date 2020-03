Felipe Prior coloca apenas Babu para usar cozinha vip no BBB

Líder da semana, Felipe Prior escolheu apenas o amigo Babu para poder ficar na cozinha vip, ou seja, sem restrição de alimentos. Eles serão os únicos que poderão comer do bom e do melhor durante toda a semana.

O resto dos participantes vai ficar na xepa onde a comida é racionada. Todas as brigas por comida até agora no BBB 20 foram durante os momentos de alimentação na xepa.

Felipe Prior explicou que tomou essa atitude porque até hoje não sabe os motivos que fazem com que a maioria da casa vote nele ao paredão.

Ele poderia ter dado até quatro vips, mas optou por ajudar apenas o melhor amigo no reality.

Porem, como tudo pode mudar a qualquer momento no jogo, neste sábado (14), com a prova do anjo, os dois que hoje estão no vip podem voltar à xepa. Isso porque quem vencer a prova pode dar o castigo do monstro para os doos, e com isso eles perderiam as pulseiras que dão a chance de eles comerem de tudo.

Folhapress