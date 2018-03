Feira da Cidadania 2018 contará com a apresentação da Banda Loz Kuatros.

Loz Kuatros , uma banda original de Paulo Afonso-BA, formada por quatro amigos apaixonados pela música, com sonhos em comum: produzir, cantar e viver de música.



Há cinco anos, Laidson, Leonardo, Ciel e Adenilson, vêm conquistando o público por onde passa, com um estilo romântico, declamando sempre o amor em suas canções que mesclam a sensualidade da baixata e o swing do arrocha.

A referência musical da banda é rica em estilos. São admiradores de: Roupa nova, Ritchie, José Augusto, Fábio JR, Phil Collins, Brian Adams, Back Street Boys, entre outros.

Suas canções remetem ao romantismo tão esquecido nas letras e melodias atuais, e com uma musicalidade que contagia o público.

Durante todo esse período de formação, a banda vem se destacando por diversas regiões; fato comprovado quando conseguiram tocar no palco principal do evento intitulado Copa de Velas, sendo citada como banda da cidade de maior destaque daquela região.

A banda canta e encanta por onde passa, com repertório eclético e animado para deleite do público fiel que o acompanha e também os novos admiradores que a cada dia cresce em suas redes sociais e em suas apresentações.

Laidson, vocalista, como forma de criar uma maior interação ou proximidade com o seu público, criou um bordão, que acabou caindo na graça da galera e hoje é marca registrada nos shows, quando ele pergunta de uma maneira sugestiva: “- Por quê isso é?” diz ele, e o público logo responde: “- Loz Kuatros!”.

Para 2018 a banda vem com muitas novidades, dando um passo a mais na conquista do seu lugar ao sol no mercado do Show Business.

E para isso, a banda Loz Kuatros passa a ter sua carreira artística administrada pelas empresas Lep Manager e HL Entretenimento, e ainda terá todo o respaldo fonográfico e editorial da gravadora e editora Lep Music, que em breve disponibilizará em todas as plataformas digitais de música, o novo material da banda.