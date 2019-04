"Feijão com arroz", Tatá e Vitti aparecem na infância com braço quebrado

Enquanto Tatá Werneck e Rafaell Vitti esperam ansiosamente pela chegada da primeira filha, os amigos e parentes próximos já começam a imaginar o rostinho da criança e celebram o relacionamento entre a humorista e o ator. No fim da noite da última terça-feira (9), por exemplo, João Vitti, pai dele, compartilhou em seu Instagram alguns registros interessantes sobre o casal.

Nas imagens, Tatá e Rafael aparecem na infância, ambos com o braço esquerdo quebrado e engessado. "Feijão com arroz", brincou o também ator João Vitti, pontuando como os dois combinam como casal.



A apresentadora revelou o sexo do bebê na última sexta-feira (5). Em vídeo, a atriz apareceu superemocionada ao abrir o documento com o resultado. "Ai Jesus, ai Jesus", falou ela, dando um grito em seguida. Em texto na legenda do vídeo, ela falou que sempre achou que seria mãe de menino, mas a vida lhe surpreendeu.Tatá revelou que o futuro papai ficou eufórico com a notícia. "E ele disse “agora entendo. O mundo é realmente mais difícil pras mulheres”. Te amo meu amor! Estamos unidos pra sempre", falou a atriz.



Tata Werneck e Rafael Vitti (Foto: Reprodução / Instagram)

"Sempre ouvi a vida inteira que seria mãe de MENINO. Sempre tive certeza! As pessoas me diziam que pelo meu jeito “moleque” eu teria mais “facilidade”. Me apaixonei por esse menino desde a primeira vez que o imaginei. Sempre tive tanta certeza que já sabia o nome meus amigos todos, já imaginavam que eu teria um menino lindo com nariz do Rafa (por favor , senhor) até porque “eu não teria paciência pra cuidar de uma menina” (como se existisse essa regra rs). Só a minha Psicologa disse “pela sua historia , acho que terá uma menina. Pra ela jamais passar pelo que passou por ser mulher”. Moral da história: Nem sempre a maioria está certa. Nem sempre estamos certos. Suas convicções de anos podem estar prestes a serem quebradas se estiver disposto a aprender com as novidades. E Moral da história 2: ouçam suas psicólogas. Com licença lindo menino ...mas VEM MINHA FILHA! Puta que pariu!!! (Espera. Estou me agredindo do nada) VEM MEU AMOR! Vem nossa MENINA! Vem ser LIVRE! Quero te falar tudo que não ouvi. Vem para que eu possa aprender e ensinar . E te escutar sempre. Te ver sendo como QUISER SER será a maior alegria da minha vida! Com licença geração vitti homens talentosos e mto gatos e iguais! Porque nossa FILHA TA CHEGANDO (não agora. Por gentileza) Aguardem Baby night: logo mais na Globo e multishow. Quando meu amor @rafaavitti soube ficou na mesma euforia e felicidade. Passado um tempo achei ele pensativo e perguntei se estava tudo bem. E ele disse “agora entendo. O mundo é realmente mais difícil pras mulheres”. Te amo meu amor! Estamos unidos pra sempre. E sinto que chegou a hora de ter a senha do seu celular. A médica pediu", escreveu, em texto na íntegra.

Quem Acontece