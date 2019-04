"Fazendo carão por dinheiro e frango", Brie Larson e Downey Jr posam juntos

O filme Vingadores: Ultimato estreia no próximo 25 de abril e os fãs já esperam ansiosamente para ver os herois da Marvel juntos novamente. Cada publicação na web deixa-os em maior frisson. Na última segunda-feira (15), Robert Downey Jr., que interpreta Tony Stark, o Homem de Ferro, postou uma foto em seu Instagram em que aparece com Brie Larson, que dá vida à Capitã Marvel, fazendo poses, caras e bocas. "Fazendo carão por dinheiro e frango com @brielarson #capitãmarvel #girlpower", disse o ator na legenda.



Brie Larson e Robert Downey Jr. (Foto: Jimmy Rich)



A publicação fez muito sucesso entre os fãs e angariou mais de 1,6 milhão de curtidas e 7,3 mil comentários. Não é a primeira vez que algum "Vingador" leva o público ao delírio na web.

Recentemente, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans e Robert Downey Jr - Thor, Hulk, Capitão América e Tony Star (O Homem de Ferro), respectivamente - se encontraram em coletiva de imprensa para falar do novo longa e enlouqueceram a web.

Após o evento, os atores publicaram em suas contas de Instagram várias fotos do momento, fazendo caras e bocas, mostrando que a amizade vai além das telas. Os cliques deixaram os fãs ainda mais alvoroçados.

